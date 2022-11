Dybala sorride e torna ad allenarsi con il pallone

Paulo Dybala è alle prese con la lesione del retto femorale sinistro e sta cercando di recuperare in tempo per il Mondiale ma non solo. Intanto, arrivano buone notizie sul fronte recupero. La Joya ha ricominciato ieri ad allenarsi con il pallone. La speranza è che possa tornare per il Torino, prima della sosta Qatar. In tal caso, non sarebbe in discussione, salvo sorprese, la sua partenza con l’Argentina per il torneo del mondo. Dal Sudamerica è arrivata l’indiscrezione che la ‘Joya’ farà parte della lista definitiva.

(gasport)