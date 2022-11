Dybala punta il Torino. Scaloni lo aspetta

IL TEMPO (M.JURIC) - Paulo Dybala è pronto a tornare e Mourinho non vede l’ora: «Mi piacerebbe averlo con il Torino». Oggi giorno di riposo per la squadra, ma da domani l’argentino tornerà, parzialmente, ad allenarsi con i compagni. L’obiettivo è sostenere almeno un allenamento completo tra venerdì e sabato per essere a disposizione domenica. Il CT argentino osserva la situazione e aspetta a chiudere la lista dei convocati al Mondiale: «Sarà lunedì, voglio essere sicuro di poter contare su alcuni giocatori. Vorrei che chi non è al 100% non giochi, ma potrebbe esserci un’eccezione, un rischio». Di nome Paulo Dybala.