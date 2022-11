Dybala corre verso il Mondiale. E vorrebbe provare con il Torino

È la settimana della verità, quella in cui Paulo Dybala dovrebbe finalmente capire se e quando potrà rientrare. E se il sogno di andare al Mondiale sarà tale o resterà solo una chimera. Le sensazioni, però, sono sempre più positive, giorno dopo giorno. Il recupero ufficiale che sarà certificato dalla risonanza magnetica di controllo che dovrebbe fare in questi giorni. Un esame strumentale che dovrà anche certificare il livello di cicatrizzazione della lesione al retto femorale sinistro. Insomma, in soldoni se Dybala è davvero guarito o meno. E se avrà la possibilità di andare al Mondiale, ma magari di giocare anche uno scampolo di partita il 13 novembre, durante Roma-Torino, ultima fatica giallorossa prima della sosta per il Mondiale. [...] Nel frattempo, però, domani sera e domenica Dybala farà il tifo per la Roma dalle tribune dello stadio Olimpico. Il suo primo derby se lo immaginava ovviamente diverso, vorrà dire che si rifarà al ritorno.

(gasport)