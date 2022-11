Una doippia gioia per Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo e convocato per il Mondiale dall’Argentina. Inoltre c’è stata una tregua da Mourinho e Karsdorp con l’olandese che si è regolarmento allenato con i compagni dopo il post partita caldissmo di Reggio Emilia. La buona notizia riguarda Dybala tornato abile e quindi convocabile da Mourinho per la gara contro il Torino. [...]

(corsera)