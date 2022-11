Dove sta ZaZa: i talenti indefiniti nel derby di Roma

Quello di oggi a Roma è il derby ZaZa: Zaniolo/ Zaccagni. È una rivalità nuova, eppure antichissima. Si somigliano, ma si combattono, a tutti i livelli: finezze calcistiche e grossolane volgarità. [...] Sono due talenti e hanno un futuro steso davanti come un tappeto rosso. Talora inciampano per problemi caratteriali, visibili anche sul campo. Li perseguita una indefinitezza del genere che disorienta allenatori e commentatori. “Sì, ma tu che animale sei?”. Un trequartista? Una seconda punta? Un’ala? [...]

L’ultima disputa è sulla Conference League, che valeva oro per chi l’ha vinta e niente per chi stava alla tv. Ovvio che adesso la rivaluti. Gli altri: “La coppa di Zaccagni è di Zaniolo”. Non c’è via d’uscita. [...]

Sarebbe bello se ZaZa prima della partita si stringessero la mano. Sarebbe.

(La Repubblica - G. Romagnoli)