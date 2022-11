Domani mattina l’ultimo test. Femminile super

La Roma è ripartita ieri in treno da Nagoya per fare ritorno a Tokyo. El Shaarawy, Ibanez, Celik e Bove si sono fermati nel quartiere di Shinjuku per pubblicizzare la felpa travel. Nell’ambito della collaborazione con il Nagoya Grampus, lo staff di Mourinho ha allenato i ragazzi dell’Under 18 del club giapponese. Domattina ultimo test con lo Yokohama Marinos. Continua a volare intanto la squadra femminile di Spugna: 2-0 ieri contro il Pomigliano e 7 punti di vantaggio sulla Juventus seconda (che gioca oggi).

(corsera)