Dal tifo della famiglia all’amore per Thea: il ritratto di Solbakken, una vita a tutto calcio

Ieri è sbarcato a Fiumicino con Thea al suo fianco. È la ragazza che da circa 6 anni fa coppia fissa con Ola. È praticamente l’altra metà del nuovo attaccante giallorosso, il rifugio in cui Solbakken trova serenità in ogni momento di difficoltà. Con Thea da gennaio sarà a Roma, perché convivono già da anni in Norvegia e hanno all’orizzonte anche la voglia di convolare a nozze (e chissà che magari non lo facciano proprio nella Capitale). [...] A rubare la scena ieri è stata proprio lei, Thea, la fidanzata di Solbakken: biondissima, occhi azzurri, si è presentata in modo discreto e anche assai elegante. Una ragazza che sembra molto più acqua e sapone rispetto al classico cliché delle donne dei calciatori. [...] Per un po’ ha lavorato nell’accoglienza di un importante albergo della città norvegese, poi si è dedicata esclusivamente al fidanzato. Cosa che farà anche a Roma, anche se dovrà abituarsi a gestire ritmi e pressioni completamente diverse. Online, per intenderci, è rintracciabile anche il suo indirizzo di casa a Bodo, cosa che a Roma sarebbe quasi una follia.

(gasport)