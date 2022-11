Da Zalewski a El Shaarawy, Mourinho cancella il ruolo “fisso”

Stephan El Shaarawy si scopre quinto di centrocampo all’alba dei 30 anni. Dopo una carriera passata da esterno alto a sinistra o seconda punta, José Mourinho gli ha regalato una nuova giovinezza nel ruolo di esterno a tutta fascia. (...) Il tutto nasce per via della maledizione dei terzini che ha colpito Trigoria decimando gli esterni bassi: da Karsdorp a Zalewski, arrivando a Celik e Spinazzola. (...) Cambiare posizione a un calciatore è uno dei marchi di fabbrica di Mourinho. Da quando è alla Roma ha spostato Zalewski da esterno alto a basso lanciandolo definitivamente nel calcio che conta. Ha fatto giocare Pellegrini in quasi tutti i ruoli del centrocampo e della trequarti. Non solo, Cristante ormai è un play a tutti gli effetti ma all’occorrenza, seguendo le tracce del connazionale Fonseca, ha giocato anche difensore centrale (nel 2-2 col Bodo). (...)

(Il Messaggero)