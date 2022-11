Da Kumbulla a El Shaarawy: la panchina è l’arma in più

A differenza della scorsa stagione, in cui gli infortuni muscolari si erano ridotti di circa il trenta per cento rispetto a quella precedente, il calendario compresso a causa del Mondiale ha provocato sconquassi dappertutto. Ma far parte di un grande club come la Roma ha anche i suoi vantaggi. Vero che gli stop di Wijnaldum, Dybala e Spinazzola limitano le rotazioni, ma Mourinho può attingere in panchina con dei giocatori certamente non qualsiasi. In difesa Kumbulla, Vina e Celik che è tornato a disposizione. In mediana Bove ed uno tra Camara e Matic. In attacco Belotti, Shomurodov, El Shaarawy e sul giovane Volpato, eroe di Verona.

(gasport)