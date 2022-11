Da Ibanez ad Abraham: scatta il tiro al bersaglio

Il giorno dopo la sconfitta con la Lazio, in casa romanista, è un tiro al bersaglio. (...) Al primo posto tra i colpevoli c’è finito, naturalmente, Roger Ibanez. Il brasiliano è stato protagonista dell’errore che ha spianato la strada alla vittoria biancoceleste, con l’aggravante della recidività, visto che anche nel recente passato con la Lazio ha vissuto giornate a dir poco complicate. E se qualcuno ha provato timidamente a difenderlo (“Nessuno dice che è un centrale di piede destro che gioca a sinistra”), la maggior parte dei tifosi lo indica come il colpevole della sconfitta. (...) Anche la moglie del brasiliano è intervenuta in sua difesa, arrivando a chiedere “più empatia e rispetto” per il marito. A peggiorare ulteriormente l’umore del difensore brasiliano, sono arrivate le convocazioni del c.t. della Seleçao, Tite, che lo ha escluso dalla lista dei 26 per il Qatar. Il secondo nella lista dei colpevoli è Tammy Abraham. La sua colpa non è solo quella di non fare più gol, ma di non tirare più nemmeno verso la porta avversaria. (...) Qualcuno invoca il Gallo Belotti, la scelta ora passa a José Mourinho, anche lui considerato non esente da colpe. L’accusa più condivisa è che la Roma gioca male, e per questo segna col contagocce. (...)

(corsera)