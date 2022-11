Da Abraham a Tomori-Origi: l'altra Italia che non va al Mondiale

Dice Gareth Southgate che i giovani non hanno fatto abbastanza. E sembra un concetto molto “italiano”: i giovani che devono aspettare, che devono dimostrare,che devono lasciare spazioagli “anziani”. Il c.t. dell’Inghilterra ha spiegato così l’esclusione di Tomori eAbraham dal Mondiale, mentre quella di Smalling va catalogata in altro modo visto che il difensore della Roma a 32 anni non può più essere considerato giovane. (...) Le esclusioni di Tomori, Abraham e Smalling sorprendono anche perché non possono avere la stessa spiegazione. Il difensore del Milan gioca da tempo ad altissimo livello. (...) . E se pensando anche al futuro non sarebbe stato sbagliato l’inserimento di Tomori nel gruppo (in tal senso più logico di quello di Smalling), in attacco Abraham paga lo scarso momento di forma («Tammy ha avuto un periodo difficile in zona gol al momento sbagliato...» è stato il commento del c.t.) e probabilmente anche la militanza in Serie A. (...)

(gasport)