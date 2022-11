Cristante: “Loro bravissimi a fare le barricate”

Sulla vittoria della Lazio c’è la firma di Ibanez, che ha regalato a Pedro il pallone che ha poi portato al gol di Felipe Anderson. È la quarta volta in campionato che gli uomini di Mourinho commettono un errore che porta ad una rete degli avversari. Nessuna squadra ha fatto peggio in questa serie A. Problema fisico o mentale? La risposta arriva a fine partita da Cristante. “Non è stato – le sue parole – un problema mentale, sicuramente ci è mancato qualcosa negli ultimi metri. La Lazio ci ha lasciato giocare, loro si sono chiusi e noi non siamo riusciti ad avere quel guizzo finale per fare gol”. [...]

(corsera)