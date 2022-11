Cremonese: l'attacco fa fatica, Shomurodov è il nome caldo

La Cremonese è ritornata a lavorare ieri al centro Arvedi e Alvini spera di avere qualche rinforzo in più. L'obiettivo numero uno è un attaccante e il nome caldo è quello di Eldor Shomurodov: la Roma sembra ben disposta a cedere in prestito la punta uzbeca che aveva fatto molto bene con il Genoa (8 gol in A). Su di lui ci sono diverse altre squadre, ma la Cremonese dovrebbe essere in vantaggio visti i buoni rapporti con i giallorossi, dopo gli arrivi in grigiorosso di Tommaso Milanese e Felix.

(Gasport)