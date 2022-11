Coric dimentica pistola in hotel, scatta l’allarme. Ma era finta

“Nella stanza 1104 c’è una pistola. Chiamate la polizia!”: inizia così la bizzarra vicenda che ha visto coinvolto Ante Coric, acquistato dalla Roma nell’estate del 2019 e finito tra i fuori rosa. La vicenda risale allo scorso 24 settembre quando la Volante 16 del commissariato Monteverde viene inviata all’hotel Lifestyle in seguito alla segnalazione di una presunta arma da fuoco rinvenuta nella camera di Coric e di un suo amico.

Sembrava essere a tutti gli effetti una Beretta APX, ma era soltanto una fedele riproduzione: si trattava di una soft air gun - funzionamento a gas o ad aria compressa -. Possederla non costituisce reato, ma l’importante è che l’arma sia munita del classico tappo rosso, che in questo caso mancava. Un’irregolarità che ha convinto gli agenti a custodirla in commissariato. Il calciatore, risultato irreperibile al momento del ritrovamento, è stato informato dei fatti da un responsabile della struttura.

