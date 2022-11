Ciro, spiraglio derby

Domenica la Lazio si troverà a giocare contro la Roma senza i due uomini più importanti, cioè lo squalificato Milinkovic-Savic e l’infortunato Immobile. Per quest’ultimo però si è aperto uno spiraglio, visto che sabato è tornato a correre e ieri la risonanza ha certificato i progressi: “Spero di farcela”, ha detto il capitano-goleador prima di sottoporsi ai controlli. In realtà al massimo potrà andare in panchina per poi giocare dall’inizio contro il Monza o a Torino con la Juve [...] Comunque da oggi il centravanti intensificherà il lavoro, sarà decisivo valutare come reagirà la gamba e poi venerdì si avranno le idee più chiare.

(La Repubblica)