Chiudere con un sorriso

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Un ultimo sforzo per il piano di «sopravvivenza» varato da Mourinho. La Roma del Dybala ritrovato sfida il Torino all’Olimpico e ha davvero bisogno di chiudere con una vittoria il ciclo di partite che precede la lunga sosta per il Mondiale. Le battute d’arresto nel derby e a Reggio Emilia hanno fatto scivolare i giallorossi al settimo posto, ma in un turno con due scontri diretti fra le prime e una classifica corta è più facile recuperare posizioni. Tutto passa ovviamente da una vittoria che non sarà affatto semplice contro il «rognoso» Torino allenato da Juric.

La sfida è delicata e Mourinho chiama a raccolta i tifosi, che riempiranno lo stadio per la sedicesima partita di fila: un’apertura di credito infinita per una Roma che quest’anno non riesce ad essere all’altezza del suo pubblico e ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato in casa.

Per la prima volta nell’era post-Covid i giallorossi giocheranno una partita alle 15 in un Olimpico senza limitazioni di capienza: l’ultima era stata a novembre del 2019 contro il Brescia e c’erano 33mila spettatori, mentre oggi saranno più di 60mila.

Dybala si è allenato anche ieri con i compagni e dovrebbe partire dalla panchina, pronto a dare una mano alla Roma in corso d’opera, senza prendersi troppi rischi in vista dell’avventura mondiale con l’Argentina. Il suo grande obiettivo lo ha raggiunto con un piano di recupero perfettamente riuscito, ma rivederlo almeno nel gruppo è una spinta emotiva per la squadra, che non è più riuscita a vincere una gara di campionato all’Olimpico senza La Joya.

Nell’allenamento di ieri pomeriggio, seguito dal ritiro a Trigoria, c’era anche Karsdorp. Ma a differenza di Dybala, Mourinho non sembra intenzionato a coinvolgerlo nella gara dopo lo scontro e le durissime accuse pubbliche al terzino olandese nel post-gara col Sassuolo: possibile che il tecnico oggi lo spedisca in tribuna. Poi spetterà alla società gestire il caso e trovare eventualmente una soluzione sul mercato. Sarà Tiago Pinto oggi a parlare prima del match, con un probabile passaggio dedicato a Karsdorp.

A destra gioca Celik, dall’altra parte uno fra Zalewski ed El Shaarawy, in mediana si ripropone il dubbio su chi fra Cristante, Matic e Camara si prenderà i due posti in avvio. Volpato verso la conferma a trequarti dietro Zaniolo e Abraham. L’inglese finora ha segnato solo in trasferta: sarebbe ora di far esultare i romanisti all’Olimpico.