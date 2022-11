C'era una volta il fortino Olimpico: solo tre successi

Lo Stadio Olimpico in campionato non è più un fortino: su sei partite giocate, solamente 3 hanno dato esito positivo e tra l'altro contro le squadre neopromosse. Le sconfitte sono arrivate contro Atalanta, Napoli e Lazio e tutte per 0-1. La Roma ha raccolto più punti in trasferta (17) che in casa (9), mentre l'anno scorso all'Olimpico ottenne 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte e nelle prime 14 giornate avevano conquistato 17 punti. Oggi la Roma affronterà il Torino ed è stato registrato il diciassettesimo sold out consecutivo. I giallorossi, inoltre, torneranno a giocare alle 15 allo Stadio Olimpico (escludendo le partite disputate a porte chiuse) dopo quasi 3 anni: l'ultima volta è stata il 24 novembre 2019 contro il Brescia e si concluse con il punteggio di 3-0 per la Roma.

(Il Messaggero)