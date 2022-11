Ceasar pararigori e la Supercoppa italiana è giallorossa

Protagonista assoluta della vittoria della Roma Femminile contro la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana è sicuramente Camelia Ceasar, la quale ha parato due rigori. Le giallorosse hanno battuto le bianconere per 4-5 d.c.r., conquistando così il secondo trofeo della loro storia. "Non è soltanto merito mio, le mie compagne segnano e io paro, è un lavoro di squadra. Volevamo questa coppa, è giusto prenderci un premio per quello che stiamo facendo", le parole del portiere. Il match è stato sbloccato da Giacinti, ma Boattin ha pareggiato i conti nel secondo tempo. L'1-1 è resistito fino ai supplementari e ai rigori Ceasar ha ipnotizzato prima Girelli e poi Cantore, regalando a Spugna la vittoria.

(gasport)