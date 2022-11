C'è tensione per Karsdorp: due sera fa alcuni tifosi lo hanno aspettato sotto casa

Il difficile periodo di Rick Karsdorp continua. Il terzino non è stato escluso ufficialmente dal gruppo in seguito all'attacco di Mourinho nel postpartita di Sassuolo-Roma, ma il suo umore è nero. Il calciatore è molto turbato e due sera fa ha trovato qualche tifoso sotto casa ad attenderlo in atteggiamenti poco amichevoli. Per fortuna non è successo niente di grave, ma il clima è pesante. Mourinho e Karsdorp non si sono più confrontati in privato sull'argomento ma, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà ceduto a gennaio. Oggi l'olandese non giocherà contro il Torino e potrebbe andare direttamente in tribuna.

(corsport)