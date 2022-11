Caso Wijnaldum: recupero lento

Dodici minuti in campo, poi la doccia gelata e il pesante infortunio. Gini Wijnaldum è stato il desiderio del mercato giallorosso, poi il grande rimpianto di questa prima parte di stagione. (...) Mourinho non è stato però ottimista circa il rientro nella prima sfida di gennaio contro il Bologna. (...) Il sogno di rivederlo immediatamente il 4 gennaio potrebbe essere infranto da una riabilitazione che sì procede bene ma che ha avuto tempi decisamente più lunghi per la volontà del centrocampista di non operarsi alla tibia fratturata. (...) Gini sta seguendo il programma di recupero al Fulvio Bernardini, senza forzare i carichi di lavoro ma, anzi, procedendo in maniera cauta. Tanto lavoro in palestra e nella piscina coperta di Trigoria. (...) Wijnaldium avrà un mese e mezzo per lavorare senza avere la pressione di perdere ulteriori partite. Il quarto mese di recupero scadrà alla fine di dicembre.Un rientro graduale in un gennaio ricco di partite (6) e di big match contro Milan, Fiorentina e Napoli. Per vedere Wijnaldum totalmente a disposizione della Roma probabilmente bisognerà aspettare febbraio. (...)

(corsport)