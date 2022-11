Capitani romani: Pellegrini per il tris, Cataldi alla prima

Oggi alle ore 18 andrà in scena il Derby della Capitale e a guidare Roma e Lazio ci saranno Lorenzo Pellegrini e Danilo Cataldi. Entrambi hanno inizialmente faticato per affermarsi, ma ora stanno raccogliendo ciò che hanno seminato. Nati a Roma, vivranno questa partita così importante da capitani: per quello giallorosso si tratta della terza volta con la fascia al braccio, mentre per quello biancoceleste è l'esordio.

Pellegrini ha messo a segno due reti (il tacco nel 2018 e la punizione della passata stagione) contro la Lazio e ogni volta che lo ha fatto, la Roma ha vinto per 3-1 e 3-0.

(gasport)