Cambia ragione sociale: ora è As Roma srl. L’aumento di capitale sale a 520 milioni

IL TEMPO - La famiglia Friedkin modifica ancora la Roma, questa volta segnando un cambiamento epocale. Nell’assemblea straordinaria tenutasi a fine ottobre in seguito all’uscita dalla Borsa, si è deliberata la trasformazione della ragione sociale da «spa» a «srl». Fu il presidente Evangelisti nel 1967 a convertire la Roma da semplice associazione sportiva a società per azioni, in una profonda opera di risanamento finanziario.

Esattamente quello che stanno facendo i Friedkin da quando hanno acquistato la società, tra delisting del titolo, aumenti di capitale e prestiti. Una modifica societaria, come si specifica nel verbale dell’assemblea, che risponde «a esigenze di semplificazione della struttura della società e del gruppo nel suo complesso e connessa riduzione dei costi».

Inoltre è stata deliberata un’integrazione dell’aumento di capitale, da 460 a 520 milioni, posticipando di nuovo il termine ultimo per l’esecuzione al 31 dicembre 2024. Va ricordato che una buona parte dei soldi stanziati dai texani sono già stati versati nel club attraversoi finanziamenti, che verranno poiconvertiti in capitale.