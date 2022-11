Camara, secondo furto d'auto in due mesi

LEGGO (F. BALZANI) - Sono tornati a far notizia i furti d'auto, anche ai danni dei calciatori. Ma quello che è accaduto a Mady Camara è un inedito assoluto. Per la seconda volta in 40 giorni, infatti, il centrocampista è stato costretto a recarsi in un commissariato di Polizia - insieme all'interprete del club giallorosso - per denunciare il furto della sua auto. Il copione applicato alla lettera dai malviventi è tra i più classici: la Hyundai Santa Fe, messa a disposizione dalla Roma, è stata rubata dopo che Camara l'aveva parcheggiata in via del Ciclismo - vicino alla sua abitazione - nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il primo ottobre, dopo la vittoria ottenuta dagli uomini di Mourinho contro l'Inter a San Siro, all'ex Olympiakos era stata fatta sparire una Hyundai Ioniq: in quel caso i malviventi avevano agito alla luce del sole, approfittando dell'assenza del calciatore che si era allontanato per fare shopping.