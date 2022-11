Calciomercato Roma: la Cremonese sogna Shomurodov

La Cremonese ha dimostrato svariati problemi nel reparto offensivo e anche i numeri li confermano: sono 210 tiri in porta per un totale di soli 11 gol realizzati. La società grigiorossa è quindi alla ricerca di un bomber e, sfruttando gli ottimi rapporti con la Roma, potrebbe fiondarsi su Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko potrebbe integrarsi perfettamente nello scacchiere tattico di Alvini e il club si sta muovendo con largo anticipo per anticipare la concorrenza. A riportarlo è l'edizione odierna del quotidiano.

(gasport)