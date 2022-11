Calciomercato: i duri conti di Tiago Pinto

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Tra chi c’è, chi c’è anche se non c’è e chi proprio non c’è, sono dieci i giocatori che la Roma potrà mettere sul prossimo mercato di gennaio. [...]

Chi c’è: Karsdorp, Shomurodov, Bove, Viña. Chi c’è, ma è come se non ci fosse: Coric, Bianda. Chi non c’è: Kluivert, Villar, Carles Perez, Reynolds. [...]

Coric e Bianda andranno in scadenza il prossimo trenta giugno (finalmente), salutarli a gennaio sarebbe già un successo per il risparmio dei residui sei mesi di stipendio. Karsdorp ora ha un cartellino decisamente deprezzato rispetto a quello di qualche settimana fa e in più si porterebbe dietro un contratto di due anni e mezzo che vale dieci milioni lordi.

Per Reynolds e Villar bisognerebbe avere la fortuna di trovare un amatore che si accollasse i costi e garantisse anche un minimo di soldi per evitare almeno minusvalenze. Stesso discorso o quasi si può fare per Carles Perez. Bove che qui non gioca, si può pensare di inserirlo in uno scambio (per Frattesi con il Sassuolo). Shomurodov ha un ingaggio netto da un milione e ottocentomila euro, il cartellino pesa ancora a bilancio per oltre undici milioni, e questo vuole dire che nella migliore delle ipotesi si può pensare a un prestito (sul giocatore c’è l’interesse di Bologna, Torino e un club russo). Viña non è che detto oltretutto che vada via. [...]

L’unico che potrebbe portare un po’ di liquidità nelle casse giallorosse (quattro-cinque milioni) potrebbe invece essere Justin Kluivert, attualmente in prestito al Valencia. L’olandese sta dando qualche segnale positivo con la squadra allenata da Rino Gattuso, già c’è stato un contatto tra le parti per un riscatto da anticipare il prossimo gennaio. [...]

