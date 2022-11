Cafu: "Felice per la vittoria della Roma in Conference"

GASPORT - Cafu, ex terzino brasiliano di Roma e Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo in cui ha commentato il Mondiale, nello specifico il percorso del suo Brasile, e ha dedicato un pensiero anche ai suoi ex club dopo la vittoria dello scudetto dei rossoneri e della Conference League dei giallorossi: «Manca solo il Mondiale del Brasile e poi sarà stato l'anno perfetto. Sono davvero felice per i miei club. Mi manca l'Italia, a gennaio andrò a Milano per complimentarmi con Maldini e poi passerò anche da Roma». [...]

Un Mondiale senza Italia può essere omologato?

«Eh...è dura. Ed è pure il secondo. Non ci volevo credere...».

[....]