Boniek: "Sarà decisivo un difensore, scommetto su Ibanez ma occhio anche a Zalewski"

CORSERA - Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano. Il polacco ha espresso il suo pensiero sul derby, in programma oggi alle ore 18. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni.

[...] Come giudica il momento della Roma?

«Può puntare ad andare avanti il più possibile in Europa League, vincere la Coppa Italia e finire il campionato tra le prime quattro. Aspettiamo il risultato del sorteggio europeo, da quello dipende tantissimo».

Cosa si aspetta da Mourinho?

«Lui è fenomenale. Ha capito alla perfezione l’ambiente di Roma. Un allenatore andrebbe giudicato alla fine del suo percorso ma lui qui ha già vinto».

Chi potrebbe decidere il match?

«Se devo fare una previsione mi aspetto un gol da uno dei tre centrali: mi gioco la carta Ibanez. E se Zalewski dovesse giocare, attenzione anche a lui».

Lei ha sempre avuto un occhio di riguardo per Zalewski...

«Spero che continui a progredire, per crescere e diventare fortissimo. Deve ancora lavorare un po’. Vorrei vederlo presto come un protagonista assoluto. Prima o poi arriverà anche il gol». [...]

Abraham vive un momento complicato.

«Tutti gli attaccanti hanno momenti bui e altri di gloria. Mi auguro che riesca a ritrovare serenità».

E Belotti?

«Nell’idea di Mourinho è un sostituto naturale di Abraham e chiaramente ha meno spazio di lui, per questo quando entra in campo cerca sempre di mettersi in mostra». [...]