Bereszynski piace, Bellerin-Odriozola le opzioni in Spagna

José Mourinho si aspetta qualcosa di nuovo sulla fascia destra, considerando che oramai su Karsdorp ha messo una bella pietra sopra e che le alternative a disposizione non lo soddisfano fino in fondo. La Roma potrebbe infatti restare anche così, considerando che a destra possono giocare Zalewski e Celik e a sinistra con Spinazzola può andare a far coppia Viña (ma volendo c'è anche El Shaarawy). Ma Mou vuole qualcosa di diverso.

Una delle piste più accreditate in questo momento è quella che porta a Bartosz Bereszynski della Sampdoria, che ha un costo relativamente basso (circa 3 milioni di euro), oltre a una conoscenza oramai consolidata del nostro calcio. In Spagna, invece, si continuano a seguire due profili, quello di Hector Bellerin del Barcellona e quello di Alvaro Odriozola del Real Madrid. Bellerin ha il contratto in scadenza a giugno, andrebbe quindi convinto ad accettare la scelta della Roma; Odriozola, invece, potrebbe arrivare anche in prestito. Infine in Italia si tiene sempre un occhio aperto su Mazzocchi della Salernitana e Holm dello Spezia.

(Gasport)