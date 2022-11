Benzina azzurra per Nicolò: la Roma vuole tornare a correre

La convocazione con l'Italia potrebbe rappresentare una vera e propria benzina per Nicolò Zaniolo, il quale ha allontanato tutte le voci che lo volevano ancora fuori dalle scelte del ct Mancini. Nonostante non sia al meglio, il numero 22 gioca ogni 3 giorni, quindi la mancata chiamata sarebbe stata puramente per scelta tecnica. L'attaccante ci teneva molto al ritorno in Nazionale, soprattutto dopo le ruggini che si erano create negli ultimi mesi e ora si sente galvanizzato: oggi c'è il Torino e la Roma deve necessariamente vincere per rimanere aggrappata al treno della Champions League. Zaniolo è chiamato a fare la sua parte, anche perché il gol all'Olimpico in campionato gli manca da quasi 3 anni ed oggi potrà farlo davanti ai tifosi giallorossi, al 17esimo sold out consecutivo. Il Torino di Juric è da temere, ma l'ottimismo sembra essere maggiore del pessimismo.

(gasport)