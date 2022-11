Belotti si prende il rigore ma non riesce a fare gol contro il suo passato

In pieno recupero, Andrea Belotti si presenta a 11 metri da Milinkovic. Rigore. Sotto la Sud, la Roma cerca di evitare la terza sconfitta casalinga consecutiva. Lo spicchio granata è dall’altra parte del campo. Sorpreso e forse amareggiato per la “cattiveria” con cui l’ex capitano si è preso il pallone. [...] Una partita nella partita quella di Belotti, sette stagioni nel Toro, 113 reti in 251 gare e un addio a costo zero, in scadenza di contratto, praticamente senza nemmeno salutare i tifosi. “Il rigorista non era Belotti, non vi dico però chi era“, dice a fine gara un José Mourinho che maschera a fatica il suo disappunto.

(corsera)