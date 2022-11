Belotti, quando il "mal di rigore" colpisce ancora

Dopo il rigore sbagliato nei minuti di recupero contro la sua ex squadra, Andrea Belotti è stato costretto a fermarsi a causa di un problema alla coscia destra e non c'è dubbio che sia riconducibile proprio a quel penalty contro il Torino. Il "Gallo" non sta vivendo un bel periodo, infatti con i suoi zero gol realizzati non ha convinto nessuno. L'impatto non è stato positivo, ci si aspettava di più oltre alle sole due reti realizzate in Europa League. Apparso fisicamente indietro rispetto ai suoi compagni, c'è ancora tempo per rimediare a questo inizio con più ombre che luci, a patto che lui ritrovi la giusta condizione atletica.

(corsera)