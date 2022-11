Belotti e la maledizione dal dischetto: 10 errori su 36

Diciamoci la verità, la prima volta contro il Torino Andrea Belotti se la immaginava molto probabilmente assai diversa. Ed invece il destino, beffardo, gli ha voltato le spalle, con quel palo alla destra di Milinkovic-Savic che gli ha strozzato in gola qualsiasi tipo di emozione. Quel calcio di rigore magari se l’era sognato a lungo, così tanto che quando Djidji ha messo giù Paulo Dybala non ha esitato un attimo ad andare lì a prendersi il pallone."Il rigorista designato non era lui, ma uno che non era ancora tornato in panchina - dice Mourinho – Belotti ha avuto il coraggio di tirare il rigore e l’ha sbagliato, ma almeno lui ha avuto il coraggio di tirarlo". [...] Belotti ogni 4 rigori ne sbaglia in media più di uno. Non poco, tanto che sempre i numeri ci dicono che nessuno finora in Serie A ne ha sbagliati più del Gallo dal giorno del suo primo tiro dal dischetto (Fiorentina-Palermo 4-3 del 19 marzo 15).

(gasport)