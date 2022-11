Balbo: "La Roma fatica, ma Mourinho saprà trovare i rimedi"

CORSPORT - Abel Balbo, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni del quotidiano. Tra i vari temi trattati, l'argentino si è soffermato sul momento della squadra giallorossa, sulle difficoltà degli attaccanti e sull'acquisto di Dybala. Le sue dichiarazioni.

È tornato a vivere in Argentina, ma la Roma gli è rimasta nel cuore e continua a seguirla.

"[...] È una squadra che fa fatica e non gioca bene, è sempre più difficile, quindi, in questa situazione per gli attaccanti".

Abraham e Belotti, sei gol in due. Il loro bilancio è in rosso.

"Sono due giocatori che a me piacciono molto, sono attaccanti da 15 gol almeno nel campionato italiano. Per caratteristiche dipendono dalla squadra, quindi se la squadra non gioca hanno pochissime occasioni".

Un problema che si riflette sulla classifica, oggi la Roma è sesta.

"Se prendiamo i singoli giocatori la Roma è un’ottima squadra, non per vincere lo scudetto ma per esempio è più forte dell’Atalanta. Non ha una squadra per vincere, ma neanche per fare queste prestazioni. Penso che Mourinho, che è uno straordinario allenatore, riuscirà a trovare i rimedi [...]".

Dybala è la luce, come ha detto Mourinho, ma nell’ultimo periodo è stato assente per infortunio.

"È un giocatore decisivo, un campione vero, fa la differenza. Gli unici problemi sono stati fisici, se sta bene è inarrestabile. Un argentino qui a Roma si esalta, può fare benissimo, speriamo che non si infortuni più [...]".