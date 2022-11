Arriva il jolly Solbakken, però Mou ha bisogno di altro: idea Aouar

Non sarà un mercato facile per la Roma, anche a causa del Fair Play Finanziario da rispettare per evitare multe ancora più salate. Mourinho dovrà arrangiarsi con i calciatori che ha in rosa, ma avrebbe bisogno di un grande centrocampista. Per il momento l'unico rinforzo sicuro è quello di Solbakken, il quale sarà nella Capitale nei prossimi giorni e arriverà a costo zero. Il norvegese proverà a risolvere i problemi offensivi dei giallorossi e potrà essere utilizzato in vari ruoli: esterno d'attacco, trequartista e centrocampista a tutta fascia al posto di Karsdorp.

Lo Special One però freme per avere un nuovo centrocampista ed è stato offerto Houssem Aouar del Lione. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e non vuole rinnovare. Il suo entourage sta valutando tutte le possibilità e nelle ultime ore si è inserito anche il Milan, che sembra essere passato in vantaggio. Su di lui ci sono anche alcuni club di Premier League.

Il sogno però resta Frattesi e la Roma riproverà a trattare con il Sassuolo in vista della prossima stagione.

