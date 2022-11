Andrea Icardi esalta Volpato: “Dribbling, tocco tiro. Il futuro della Roma”

Il giorno dopo forse è anche più bello del giorno stesso. Perché Volpato ha metabolizzato, rendendosi conto di essere diventato grande. Perché se il primo gol al Verona e l’esordio da titolare a Helsinki lo avevano emozionato, la sfida del Bentegodi gli ha fatto capire di aver fatto il passo giusto verso la maturità. "Serata indimenticabile, contentissimo di aver aiutato la squadra a vincere. Avanti così!", le sue parole di ieri. [...] Dove è iniziata la favola di Volpato? In Australia, all’Ac Milan Sydney, la scuola calcio gestita da Andrea Icardi, il trottolino di centrocampo ex Milan, Atalanta, Lazio e Verona. E Icardi è il primo a non essere sorpreso. "Cristian l’ho visto crescere, è venuto da noi che aveva 8-9 anni – dice dagli Emirati Arabi – Si vedeva già allora che aveva capacità importanti, lo facevo giocare 2-3 anni sotto età. [...] quando trovi calciatori così creativi non puoi limitarli, devi lasciarli liberi di inventare. Ora può fare una grande carriera: salta l’uomo, muove bene la palla, ha visione di gioco e tiro, Con il tempo può arrivare a grandi livelli, l’Italia ha bisogno di giocatori così".

(gasport)