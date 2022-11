Altro che Sud e Nord, il derby più caldo si vive in Curva Web

La terza curva dell’Olimpico è piena ma non va mai esaurita. Non è la Nord e non è la Sud, si sta pigiati e mescolati, sotto striscioni che si chiamano “Fratellanza Romanista” oppure “I Laziali – The Original”. Ogni giorno, ogni minuto, si va alla Curva Web per il bisogno sociale più antico, appartenere, riconoscersi, essere dentro qualcosa che ti somiglia. [...] Nel derby più derby d’Italia, nella città dove sulle radio si gioca tutti i giorni, duellano allora per chi possa dirsi La Squadra della città, se possa rivendicare questo titolo la prima a nascere o quella del tifo egemone, innescando così una discussione quasi filosofica su che cos’è una supremazia, se una eredità del tempo o l’affermazione del divenire. Ci sono dentro scrittori, registi, cantanti, insieme al tifoso comune. La Curva Web non si svuota mai, al massimo ogni tanto passa un troll. Uno gli dice smamma, e allora il derby continua.

(La Repubblica)