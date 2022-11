Abraham ricomincia la caccia al gol: "Sono tornato con i piedi per terra"

"È una nazione meravigliosa, ha una cultura molto bella. Ho detto alla mia ragazza che un giorno ci dovremmo andare insieme". Dice del Giappone Tammy Abraham, la cui voglia di calcio è al momento limitata: "Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio. Mi sarebbe piaciuto essere lì ma l'esclusione è qualcosa che mi ha fatto crescere come calciatore e persona. Sono giovane. Mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi sono detto: 'Ho ancora tanto da fare'. Spero di andare al prossimo". Sulle critiche ricevute spiega: "Quando fai bene una cosa sei il migliore al mondo, se no sei il peggiore. Per fortuna non conosco bene l'italiano, meglio concentrarsi su se stessi". Sul feeling con Mou, infine, conclude: "Ci stimola a fare di più e a dare tutto quel che possiamo. Per questo non sono mai stato così tanto arrabbiato e focalizzato sul ritorno in campo a gennaio".

(gasport)