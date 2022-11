Abraham, Olimpico tabù ma la Roma non perde la fiducia

Gli ultimi gol all'Olimpico di Abraham in campionato sono datati 20 marzo e li realizzò proprio contro la Lazio. In questa stagione ha segnato solo 3 reti: 2 in Serie A e 1 in Europa League, un bottino troppo magro per uno come lui. Mourinho, come sempre, gli continuerà a dare fiducia e anche oggi giocherà titolare, con Belotti pronto a subentrare.

Nella giornata di ieri la Roma Femminile ha vinto la Supercoppa Italiana ai calci di rigore 4-5 contro la Juventus e si tratta del secondo trofeo nella storia della società.

Giornata positiva anche per la Primavera, che ha vinto 1-3 in casa del Frosinone grazie alle reti di Faticanti, Pisilli e Pagano. I ragazzi di Guidi si trovano al primo posto in classifica, a +3 sulla Juventus, che affronterà l'Inter.

(corsera)