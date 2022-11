Abraham escluso dal Mondiale. Il ct inglese: segna poco

IL TEMPO (M. JURIC) - Alla fine è arrivata l’ufficialità. Tammy Abraham non parteciperà al Mondiale con l’Inghilterra, al suo posto ci sarà Callum Wilson del Newcastle. Una decisione che era nell’aria da alcuni giorni, confermata ieri dalla lista ufficiale presentata dal CT Southgate. Scelte che hanno fatto rumore in Inghilterra, soprattutto per l’esclusione dai convocati di Tomori del Milan, uno dei migliori difensori della Serie A. Un’idiosincrasia per chi gioca in Italia di cui Smalling è il massimo rappresentante e che alla fine ha punito anche Abraham, reo secondo Southgate «di aver segnato poco nel momento sbagliato». Quello delle scelte. Avvitato in «un circolo vizioso di pensieri» e gol mangiati che gli è costato la Nazionale, ma dal quale sembra esser uscito con il gol e le scuse di mercoledì sera. Forse l’unica buona notizia nella serata di Sassuolo. Chi invece al Mondiale è sicuro di andarci è Zalewski, inserito tra i 26 convocati della Polonia che al girone sfiderà l’Argentina di Messi e forse Dybala. Per lui bisognerà aspettare il 14 novembre, giorno delle convocazioni e ultimo utile per la presentazione delle liste. Altro romanista ufficialmente in Qatar è Rui Patricio, totem del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Chi si sente con un piede e mezzo dentro, ma aspetta ancora l’ufficialità, è Viña, panchinaro alla Roma ma uomo di fiducia del CT uruguaiano Alonso. Alla fine la rappresentanza giallorossa in Qatar sarà formata da tre giocatori più eventualmente Dybala. Il resto davanti alla TV a ragionare su quanto serva, anche in chiave Nazionale, una «crescita di mentalità, di responsabilità e di ambizione». Intanto nel centrocampo della Francia, rinnovato quanto incerottato, ha trovato spazio l’ex romanista Veretout, scelto da Deschamps per sostituire gli infortunati Pogba e Kanté.