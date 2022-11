Abodi: lo stadio della Roma è molto ben avviato

[...] Dopo la presentazione del progetto in Campidoglio, per il nuovo impianto della Roma a Pietralata sembra esserci già un piano: la dichiarazione di Pubblico Interesse (gennaio), l'apertura della Conferenza dei Servizi (febbraio), la posa della prima pietra alla fine del 2024 e l'obiettivo di inaugurare lo stadio entro la fine del 2027, cioè nel centenario giallorosso. Anche il nuovo ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ieri ha fatto capire che la macchina organizzativa è ormai ben avviata: «Mi sembra ci siano tutte le condizioni per realizzarlo - ha dichiarato in una lunga intervista all'Adnkronos - l'amministrazione ha dato ampia disponibilità e anche il club ha concentrato i suoi sforzi e il suo impegno sull'infrastruttura principale, spiegando che negli altri Paesi quello che viene considerato sviluppo è un valore, mentre da noi viene confuso automaticamente per qualcosa di meno nobile, cioè speculazione». A proposito di benefici per la comunità, Abodi ha detto di augurarsi «che i nuovi stadi possano esseree una sorta di defibrillatore di sviluppo». Una scossa insomma, per far tornare a corriere il sistema paese. [...]

(corsport)