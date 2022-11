A Tokyo euforia e bagno di folla peri giallorossi. Domani primo test

È stato un vero e proprio bagno di folla, quello che ha accolto la Roma in Giappone. Non ai livelli dell’Olimpico, sempre esaurito in questa stagione, ma anche a Tokyo i giallorossi hanno trovato tanti tifosi ad attenderli. Mourinho e i calciatori, appena sbarcati sono stati travolti da una vera e propria ondata di affetto. (...) Tra le maglie più gettonate quella di capitan Pellegrini e Abraham - e sciarpe per far sentire i calciatori come a casa. Dopo aver preso confidenza con l’ambiente, proprio a «Casa Roma», il quartier generale romanista nella capitale giapponese, Spinazzola e Mancini hanno firmato autografi: presenti tante famiglie e moltissimi bambini, entusiasti, che hanno affollato il palazzo di Shibuya interamente colorato di giallorosso. (...) Nella notte italiana, la mattina a Tokyo, la squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura prima del match contro il Nagoya Crampus, in programma domani alle 11.30 (orario italiano) e poi ci sarà la conferenza stampa di Mourinho, che ieri ha improvvisato una partita di calcio tennis con il traduttore della squadra nella hall dell’albergo a 5 stelle al centro della città che ospita la squadra. (...)

(corsera)