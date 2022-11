"A Pietralata sì al verde, no al calcio"

C'erano una settantina di persone ieri all'assemblea pubblica a via del Frantolo, moderata dal comitato: «Stadio Pietralata, no grazie». Oltre a rappresentati del Verdi e di Italia Nostra, presente anche l'ex assessore all'Urbanistica del Comune, Paolo Berdini.

Quest'ultimo ha dato voce, come gli altri, al rischio di congestione del traffico e al desiderio di molti residenti di vedere quell'area adibita solo a verde.

(Gasport)