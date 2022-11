Il primo derby giocato a novembre terminò 5-0 per la Roma grazie alla tripletta di Tomasi e la doppietta di Bernardini. Era l'1 novembre 1933. Nel 1960 i giallorossi vinsero 4-0 e Manfredini realizzò 3 reti, mentre le doppiette di Delvecchio e Montella decisero un derby del 1999 per 4-1. In questo mese il bilancio è favorevole alla Roma: 11 vittorie a 6 più 12 pareggi. L'ultima sfida a novembre risale al 2017: 2-1 Roma, gol di Perotti, Nainggolan e Immobile.

(corsera)