Zaniolo torna. Per l’Europa decide la Uefa

IL TEMPO - L'obiettivo è quello di proseguire il cammino in Europa mantenendo la via principale. Proprio con questo intento ieri la Roma ha depositato il ricorso per chiedere alla Uefa la riduzione della squalifica di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ha già scontato due giornate per i colpi proibiti rifilati a Pezzella durante il match in casa del Betis e, teoricamente, dovrebbe saltare anche la sfida chiave con il Ludogorets all'Olimpico. Per non retrocedere in Conference League i giallorossi sono obbligati a vincere contro i bulgari e, in questo senso, affrontare il match con Zaniolo in attacco potrebbe fare la differenza. La speranza a Trigoria è quella di ricevere buone notizie da Nyon anche se, visti i precedenti, le possibilità di poter schierare il classe '99 nell'ultima gara del girone restano ridotte. Sicuramente il giocatore tornerà in campo lunedì a Verona, quando i giallorossi affronteranno la squadra di Bocchetti. In forte dubbio invece la presenza di Matic, ancora alle prese con il problema all'adduttore che gli ha impedito di volare in Finlandia con il resto della squadra. Oggi il serbo sarà valutato dallo staff medico giallorosso. Test in vista anche per Celik, che scalpita per tornare a lavorare con i compagni. Mourinho punta a convocare il turco per la trasferta del Bentegodi ma, anche in questo caso, molto dipenderà dal parere dei medici. Non preoccupa invece Ibañez, dopo l'indisposizione che lo aveva costretto a rimanere in albergo a Helsinki saltando la sfida della Bolt Arena. A riposare stavolta potrebbe essere Smalling, candidato a lasciare il posto a Kumbulla al centro della difesa. L'albanese scenderà in campo dal 1' anche giovedì con il Ludogorets, per sostituire lo squalificato Mancini.