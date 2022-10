Zaniolo, ti ricordi come si fa?

Undicesima giornata all’epoca, stagione 2019-2020, undicesima la prossima, tre anni dopo. C’era il Napoli all’Olimpico,ci sarà il Napoli pure in questa occasione. Sono cambiati gli allenatori, da Fonseca-Ancelotti, siamo passati a Mourinho-Spalletti. Nicolò Zaniolo in quel periodo era più o meno quello che rappresenta ora Khvicha Kvaratskhelia per il Napoli: un talento in piena esplosione. Nicolò veniva da due reti consecutive (realizzate contro Milan e Udinese) e la terza l’ha messa a segno proprio contro la squadra di Carletto. (...) Domenica saranno 1086 giorni da quel pomeriggio di felicità e di grandi sensazioni. Zaniolo in questi tre anni si è trasformato. Due operazioni al ginocchio, il fisico sofferente, la mente che stenta a reggere le pressioni ed è piena di voglia di rivincita. (...) Per ora, Nico è a secco, sia in campionato sia in Europa League: zero gol in otto partite. In campionato non esulta dal 23 gennaio scorso, rete sul campo di Empoli. Zaniolo ha dimenticato come si fa e ora deve trovare la forza di ricominciare. Dal Napoli. Un attaccante top non ha numeri così piccoli (119 partite con la Roma, appena 22 reti), un po’ quello il concetto espresso da Raiola a Ibrahimovic prima che diventasse un bomber di razza. Nico ha chiuso lo scorso anno con soli otto gol, di questi, due in A. (...) Davanti a lui domenica troverà un ragazzo che ha portato a casa altri numeri un Napoli primo in classifica: sette gol (otto assist) in quattordici partite, per non parlare di Raspadori (cinque),Osimhen (quattro) e il Cholito Simeone (quattro). Zaniolo quei numeri ce li ha nel DNA,ma non li ha ancoramostrati. Dov’è quel ragazzo che ha esordito inChampionsprima ancora dimettere piede in A? Dove è quello che ha vestito l’azzurro quando era poco più di un Primavera? Lo aspettiamo.

(Il Messaggero)