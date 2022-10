Zaniolo, ora una Joya. La Roma stenta senza Dybala e Mou punta su Nicolò

Da settimane Mourinho batte sul tasto della scarsa concretezza sotto porta Adesso, poi, che la Joya mancherà ai giallorossi fino a gennaio, il problema parrebbe lievitare. [...] Dybala a parte, non c’è un attaccante che abbia medie realizzative accettabili. Non è un caso, in fondo, che il vice capocannoniere giallorosso al momento sia Smalling con tre reti. Insomma, c’è bisogno che le punte romaniste ritrovino la propria identità. A cominciare dall’unico dei cosiddetti “Fab Four” (Pellegrini, Dybala, Zaniolo e Abraham) che ancora attende il primo gol in campionato. [...] È ovvio che per tutto il parco attaccanti giallorossi – forse ad eccezione di Belotti, che ha segnato giovedì a Siviglia contro il Betis – la questione del gol è diventata soprattutto una questione psicologica. Non è un caso che lo stesso Mourinho abbia detto che, quando la squadra si sbloccherà, ci sarà qualcuno che "pagherà" dazio per tutto questo.

(gasport)