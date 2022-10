Zaniolo, la firma del rinnovo durante il Mondiale

Nicolò Zaniolo e la Roma stanno lavorando per il rinnovo di contratto. Nei giorni scorsi i primi incontri, altri ce ne saranno, la volontà è quella di mettere nero su bianco durante il Mondiale perché adesso ci sono tante partite e il pensiero deve essere solo rivolto al campo. I Friedkin, d’altronde, lo scorso anno hanno dimostrato di lavorare così e lo stesso il gm Tiago Pinto. Per questo la Roma cercherà di far sì che i contatti con il suo agente proseguano nel massimo riserbo per poi, il mese prossimo, annunciare tutto, in modo da ripartire a gennaio senza tormentoni. Lui, Zaniolo, aspetta e in attesa della firma pensa ad allenarsi e giocare.

(gasport)