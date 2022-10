Zaniolo, il bello di notte ci riprova

Il gol manca dal 25 maggio, da quella notte a Tirana che cambiò la sua stagione e quella della Roma. Nicolo Zaniolo è completamente immerso nell'ambiente giallorosso, a tal punto che già da domani, con l’arrivo dell’agente in città per assistere al match di giovedì col Betis, ogni giorno è buono per tornare a parlare di rinnovo. Il numero 22 si legherebbe alla società giallorossa fino al 2027 e guadagnerebbe 4 milioni di euro più bonus a stagione.

In questa annata è stato fermato dall'infortunio alla spalla rimediato contro la Cremonese, che lo ha tenuto ai box per un mese. Ora sembra essere tornato in forma ed è pronto a tornare il "bello di notte": degli 8 gol segnati l'anno scorso, 6 sono arrivati in Conference League. Il feeling con le gare europee c'è sempre stato, a partire dall'esordio con la maglia giallorossa al Bernabeu e passando per la doppietta al Porto. Ora deve trovare il gol, infatti è ancora a secco e nella passata stagione ha messo a segno solamente 2 reti in campionato. Il classe '99 ha fornito appena 3 passaggi-chiave, che lo rendono undicesimo nella rosa e 175° in Serie A e inoltre ha effettuato 10 tiri, ma appena 2 in porta.

Contro il Betis Zaniolo giocherà, ma Mourinho farà un minimo di turnover. Pellegrini non è al meglio e difficilmente verrà mandato in campo.

(Il Messaggero)