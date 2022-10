Zaniolo deve riscattarsi. Mou punta sulla sua forza per fare la differenza

(...) Se qualcuno aveva dubbi sulla carica emotiva ed agonistica di Nicolò Zaniolo,quel gol segnato ieri in allenamento basta a spazzarli via tutti. (...) Del resto, che Zaniolo sia una dei talenti migliori del nostro calcio non è certounanovità.Come forzafisica è a tratti dirompente, se non addirittura devastante. Quando parte è quasi impossibile tenerlo o contenerlo, dove invece c’è da migliorare è il rapporto con il gol, con la porta. Zaniolo ancora non la «profuma». (...) . Mourinho però conosce bene il suo potenziale e la sua forza d’urto. Ed infatti anche ieri ha provato il 3-5-2 (già utilizzato in casa del Betis Siviglia ed a Genova, contro la Sampdoria), ma stavolta accanto ad Abraham non c’era Belotti, bensì proprio Zaniolo. Che domenica dovrebbe giocare proprio così, da seconda punta. (...) Mourinho sta pensando di partire proprio con Nicolò al fianco di Abraham, perché sa che Nicolò può far male da subito agli azzurri (è il giallorosso con la media più alta di dribbling riusciti, 1,97 a partita),ma anche mettergli paura,intimorirli. Perché un Napoli consapevole di non potersi sbilanciare troppo nella fase offensiva (...) Certo, poi l’ideale sarebbe che quel gol segnato in allenamento lo potesse ripetere pure dal vivo. Ma forse Nicolò in questo momento si accontenterebbe anche di molto meno, gli basterebbe veder gonfiare la rete e gioire con la sua gente.

(gasport)