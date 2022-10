Zalewski senza paura: è sfida a Joaquin con 21 anni in meno

Uno sembra proprio non volerne sapere di smettere. L’altro, invece, si sta rivelando molto più di un jolly, come dice Mourinho “un giocatore che oramai può giocare ovunque”. Stasera molto probabilmente si ritroveranno ancora una volta faccia a faccia, proprio come all’andata, all’Olimpico quando Joaquin inventava e Zalewski sprintava. Una sfida nel tempo ed al tempo, considerando che lo spagnolo ha oramai superato da un po’ la soglia dei 41 anni e Zalewski ne ha ancora 20, poco meno della metà. (...) Joaquin ha affrontato la prima volta la Roma nel 2006, con il Valencia, quando Zalewski aveva appena 4 anni. A pensarci vengono i brividi, considerando che stasera torneranno a sfidarsi sulla stessa fascia. Anche perché sedici anni dopo lo spagnolo è ancora lì, a mietere vittime (come il Ludogorets, a cui ha fatto un gran gol). Esattamente come qualità la può dare proprio Zalewski, che per necessità è stato spostato a destra, sulla fascia che non è la sua, ma dove con grande dedizione si è messo lì, applicandosi per aiutare la Roma. Mourinho su di lui conta tanto, non fosse altro perché lo ha preso dalla Primavera e lo ha lanciato nel grande calcio. Nicola è un suo uomo, uno di quelli che farebbe di tutto per il portoghese. E che prova a limare i difetti (in fase difensiva) aumentando i pregi. Che poi sono quelli di andare a creare superiorità numerica, creare densità offensiva, aiutare la Roma ad aumentare le chance di fare gol. A Mou serve questo.

(gasport)